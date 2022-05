EVERY POLLING STATION: In Cunnningham, Whitlam and Gilmore - right here. Photo: Adam McLean

CUNNINGHAM ELECTORATE

GILMORE ELECTORATE

WHITLAM ELECTORATE

CUNNINGHAM ELECTORATE



AUSTINMER

BALGOWNIE

BELLAMBI

BULLI

COLEDALE

CONISTON

CORDEAUX HEIGHTS

CORRIMAL

FAIRY MEADOW

FIGTREE

GWYNNEVILLE

HELENSBURGH

KEIRAVILLE

LAKE HEIGHTS

MANGERTON

MT KEMBLA

PORT KEMBLA

RUSSELL VALE

STANWELL PARK

TARRAWANNA

THIRROUL

UNANDERRA

WARRAWONG

WEST WOLLONGONG

WOLLONGONG

WOMBARRA

WOONONA

GILMORE ELECTORATE

BATEHAVEN

BATEMANS BAY

BERRY

BOMADERRY

BROULEE

BURRILL LAKE

CALLALA BAY

CALLALA BEACH

CAMBEWARRA

CUDMIRRAH

CULBURRA BEACH

CURRARONG

EROWAL BAY

FALLS CREEK

GERRINGONG

GERROA

GREENWELL POINT

HUSKISSON

JAMBEROO

KANGAROO VALLEY

KIALOA

KIAMA

LAKE CONJOLA

LONG BEACH

MALUA BAY

MANYANA

MILTON

MINNAMURRA

MOGO

MORUYA

NARRAWALLEE

NELLIGEN

NOWRA

SANCTUARY POINT

SHOALHAVEN HEADS

SOUTH DURRAS

ST GEORGES BASIN

SUNSHINE BAY

SUSSEX INLET

TERARA

TOMAKIN

TOMERONG

TUROSS HEAD

ULLADULLA

VINCENTIA

WHITLAM ELECTORATE

ALBION PARK

ALBION PARK RAIL

AVOCA

BARRACK HEIGHTS

BERKELEY

BERRIMA

BOWRAL

BROWNSVILLE

BURRAWANG

Burrawang School of Arts Inc, 33-35 Hoddle St

CRINGILA

DAPTO

FLINDERS

GLENQUARRY

HORSLEY

KANAHOOKA

KOONAWARRA

LAKE HEIGHTS

LAKE ILLAWARRA

MITTAGONG

MOSS VALE

MT WARRIGAL

OAK FLATS

PRIMBEE

RENWICK

ROBERTSON

SHELL COVE

SHELLHARBOUR

SUTTON FOREST

WARILLA

WELBY

WINDANG

To read more stories, download the Illawarra Mercury news app in the Apple Store or Google Play.